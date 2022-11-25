Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел праздничный спецвыпуск «Стражей Галактики»

Вышел праздничный спецвыпуск «Стражей Галактики»
Комментарии

Сегодня на Disney+ состоялась премьера праздничного спецвыпуска «Стражей Галактики» под названием Guardians of the Galaxy Holiday Special. Его длительность составляет 45 минут.

Сюжет спецвыпуска посвящён тому, как Дракс и Мантис отправятся на Землю, чтобы сделать рождественский подарок Питеру Квиллу. Они хотят найти актёра Кевина Бейкона, от которого Звёздный Лорд в восторге. Также в выпуске можно будет увидеть Небулу.

Третья часть «Стражей Галактики» выйдет 4 мая 2023 года. В этом фильме знакомый состав Стражей встретится в последний раз. После этого команда изменится, но, как именно, неизвестно. Синопсис картины ясность не внёс.

Питер Квилл, который по-прежнему не может смириться с потерей Гаморы, должен вместе со Стражами Галактики выполнить очередную миссию по защите вселенной.
Шикарные сериалы, которые становятся интереснее с каждым сезоном Шикарные сериалы, которые становятся интереснее с каждым сезоном
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022