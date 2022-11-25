Илон Маск разблокирует всех добропорядочных пользователей «Твиттера»

Ещё до вступления на должность главы «Твиттера» Илон Маск обещал вернуть в соцсеть свободу слова. По его мнению, она очень часто нарушается на просторах Сети из-за слишком ярой модерации, поэтому на его сайте люди смогут общаться на любые темы. Чуть позже миллиардер разблокировал Канье Уэста и Дональда Трампа, которые были «несправедливо» забанены, а на днях он провёл опрос, по итогам которого большинство проголосовало за полную амнистию всех добропорядочных пользователей «Твиттера».
Опрос Маска по амнистии в «Твиттере»
Фото: Twitter
Массовая разблокировка пользователей стартует уже на следующей неделе. И, если верить словам Маска, модераторы разблокируют профили, которые не спамили и не нарушали закон США.
Сколько именно пользователей попадут под амнистию, пока неясно. Однако подобный ход наверняка поднимет и без того рекордные показатели «Твиттера».
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