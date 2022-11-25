Настольная игра по Elden Ring собрала $ 2 млн за два дня

В конце сентября стало известно о создании официальной настольной игры по Elden Ring. 23 ноября у проекта открылся сбор пожертвований на Kickstarter. За два дня удалось собрать $ 2,2 млн при запрошенных $ 180 тыс. Ажиотаж среди фанатов просто бешеный.
Пожертвования внесли почти 8 тыс. человек, а до конца кампании осталась неделя. Возможно, до конца сбора средств получится собрать $ 2,5 млн.
Фото: Kickstarter
В настолке предстоит исследовать неизведанные земли и сражаться с противниками. У игроков будут собственные персонажи с глубокой системой кастомизации. В игре смогут поучаствовать от одного до четырёх игроков.
Фото: Kickstarter
За создание настолки отвечает Steamforged Games, разработавшая настольные игры по Dark Souls, Horizon Zero Dawn и другим тайтлам.
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