В «Твиттере» появятся сразу три галочки верификации аккаунтов

После введения платной верификации в «Твиттере» Илон Маск получил очень много критики за то, что в соцсети возникла настоящая путаница. Многие пользователи не могли определить, где настоящий аккаунт крупной компании, а где — обыкновенный пользователь, который притворился ей.
Миллиардер прислушался к отзывам пользователей и анонсировал решение: сразу три галочки верификации. Профили крупных компаний теперь будут с золотой галочкой, политики и официальные представительства — с серой, а платные подписчики — с привычной всем голубой. Маск отметил, что перед верификацией подобные аккаунты будут проверять, чтобы не допустить увеличения фейков.
Новые галочки верификации появятся в «Твиттере» 2 декабря. Более подробно о новой системе должны рассказать уже на следующей неделе.
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