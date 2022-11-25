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Арнольд Шварценеггер и Милла Йовович посетят World of Tanks на новогодние праздники

Арнольд Шварценеггер и Милла Йовович посетят World of Tanks на новогодние праздники
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Разработчики World of Tanks («Мир танков») выпустили новое видео, посвящённое грядущему 2023 году. В ролике культовые актёры Арнольд Шварценеггер («Терминатор») и Милла Йовович («Обитель зла») спасают праздник Рождества, вовсю создавая новогоднюю атмосферу.

Авторы также анонсировали новый ивент в World of Tanks, который начнётся 1 декабря. Игроков ждёт множество подарков, различных заданий и испытаний лично от Шварценеггера и Йовович. Разработчики обещают поделиться всей информацией уже на следующей неделе.

Это не первое появление культовых актёров в рекламе World of Tanks. В прошлом году Арнольд Шварценеггер также «посещал» World of Tanks, раздавал задания и подарки игрокам. Так что и в этот раз пользователей наверняка в обиде не оставят.

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Арнольд Шварценеггер посетит World of Tanks на новогодние праздники
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