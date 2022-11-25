В России готовят программу поддержки отечественных видеоигр

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев заявил, что для российской игровой индустрии необходимо разработать программу поддержки. Он отметил, что меры поддержки уже распространяются на российские сериалы, которые продюсируют онлайн-кинотеатры.

По его словам, настало время поддержки игр и разработки собственных технологий их производства. До конца года Минцифры России планирует выбрать компанию, которая займётся отечественным игровым движком.

Следующий шаг — игровая индустрия. Мы предлагаем запустить программу поддержки разработки отечественных игр. И самое главное для нас — это движок. Наши разработчики игр находятся в зависимости от зарубежных держателей игровых движков.



Надеюсь, что до конца года мы объявим, что выбрали компанию, которая будет делать российский игровой движок. Сейчас ведутся переговоры. Скорее всего, эта разработка будет вестись за счёт средств самой компании.

Недавно в Сеть утек первый геймплейный ролик российской игры «Смута».