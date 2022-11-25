78-летнюю звезду сериала «Игра в кальмара» обвинили в сексуальных домогательствах

Как сообщает издание Deadline, южнокорейского актёра О Ён Су обвинили в домогательствах к женщине в 2021 году, хотя сам случай произошёл ещё в 2017-м. В начале года дело уже закрывали, однако в ноябре решили возобновить расследование.

В обвинении утверждается, что актёр «неприемлемым образом прикасался к телу» женщины. Сам 78-летний артист утверждает, что лишь держал потерпевшую за руку, когда показывал ей дорогу вокруг озера — и ничего больше. При этом он на всякий случай извинился перед ней, хотя свою вину не признаёт.

О Ён Су больше всего известен по роли пожилого участника в культовом сериале «Игра в кальмара». В шоу он сыграл персонажа, который умирает от опухоли головного мозга и предпочитает участвовать в опасной игре, а не ждать своей смерти.