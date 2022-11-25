Что нужно знать про обновление 3.3 для Genshin Impact

HoYoverse выпустит обновление 3.3 для Genshin Impact 7 декабря. Благодаря апдейту игра получит ожидаемую многими фанатами карточную игру Genius Invokation. Пользователи также получат новую сюжетную главу Archon Quest Interlude и двух новых играбельных героев — Странника и Фарузана.

Ещё с древности Инадзума не испытывала недостатка в кайдан, историях о сверхъестественном. Некоторые из них, разумеется, связаны с великими ёкаями и передаются из поколения в поколение. Иные же, наверное, всего лишь блёклые отголоски ушедших времён.

Основные нововведения Genshin Impact версии 3.3

Карточная игра Genius Invokation, которая сочетает в себе боевую систему Genshin Impact с элементами стратегии.

Новая сюжетная глава Archon Quest Interlude. В ней речь пойдёт о бывшем враге Скарамуше, который становится дружелюбным Странником.

Два новых игровых персонажа: пятизвёздочный Анемо, Странник и четырёхзвёздочная лучница Анемо Фарузан.

Новые события и испытания.

Итальянская и турецкая локализация.