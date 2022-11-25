Что нужно знать про обновление 3.3 для Genshin Impact
Поделиться
HoYoverse выпустит обновление 3.3 для Genshin Impact 7 декабря. Благодаря апдейту игра получит ожидаемую многими фанатами карточную игру Genius Invokation. Пользователи также получат новую сюжетную главу Archon Quest Interlude и двух новых играбельных героев — Странника и Фарузана.
Ещё с древности Инадзума не испытывала недостатка в кайдан, историях о сверхъестественном. Некоторые из них, разумеется, связаны с великими ёкаями и передаются из поколения в поколение. Иные же, наверное, всего лишь блёклые отголоски ушедших времён.
Основные нововведения Genshin Impact версии 3.3
- Карточная игра Genius Invokation, которая сочетает в себе боевую систему Genshin Impact с элементами стратегии.
- Новая сюжетная глава Archon Quest Interlude. В ней речь пойдёт о бывшем враге Скарамуше, который становится дружелюбным Странником.
- Два новых игровых персонажа: пятизвёздочный Анемо, Странник и четырёхзвёздочная лучница Анемо Фарузан.
- Новые события и испытания.
- Итальянская и турецкая локализация.
Новость по темеSony хочет повторить успех Genshin Impact
Комментарии
- 25 ноября 2022
-
20:18
-
19:46
-
19:21
-
18:39
-
18:05
-
17:49
-
17:36
-
17:29
-
17:21
-
17:17
-
17:01
-
16:58
-
16:34
-
16:19
-
15:56
-
15:33
-
15:33
-
15:01
-
14:37
-
14:33
-
14:05
-
13:51
-
13:41
-
13:09
-
13:06
-
12:39
-
12:17
-
11:29
-
10:58
-
10:24
-
10:01
-
09:39
-
00:30
-
00:09
- 24 ноября 2022
-
21:58
Партнерский контент