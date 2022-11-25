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Дата выхода Genshin Impact 3.3 — новые персонажи, задания, карточная игра и новая сюжетная глава

Что нужно знать про обновление 3.3 для Genshin Impact
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HoYoverse выпустит обновление 3.3 для Genshin Impact 7 декабря. Благодаря апдейту игра получит ожидаемую многими фанатами карточную игру Genius Invokation. Пользователи также получат новую сюжетную главу Archon Quest Interlude и двух новых играбельных героев — Странника и Фарузана.

Ещё с древности Инадзума не испытывала недостатка в кайдан, историях о сверхъестественном. Некоторые из них, разумеется, связаны с великими ёкаями и передаются из поколения в поколение. Иные же, наверное, всего лишь блёклые отголоски ушедших времён.

Основные нововведения Genshin Impact версии 3.3

  • Карточная игра Genius Invokation, которая сочетает в себе боевую систему Genshin Impact с элементами стратегии.
  • Новая сюжетная глава Archon Quest Interlude. В ней речь пойдёт о бывшем враге Скарамуше, который становится дружелюбным Странником.
  • Два новых игровых персонажа: пятизвёздочный Анемо, Странник и четырёхзвёздочная лучница Анемо Фарузан.
  • Новые события и испытания.
  • Итальянская и турецкая локализация.
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