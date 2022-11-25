В России приостановили продажи многих книг после запрета на «пропаганду ЛГБТ»

Недавно Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и трансперехода, в том числе в книгах и фильмах. За нарушение запрета пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений» физлицам будет грозить штраф от 50 до 400 тысяч рублей, а юрлицам — до 5 миллионов рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

Новость по теме В России приняли закон о запрете ЛГБТ в кино, книгах и СМИ

На ситуацию уже отреагировали крупные книжные сети. Так, в каталоге «Лабиринта» начали пропадать сотни книг из списка молодёжной литературы. Если 23 ноября в рубрике было 2027 книг, то к 25 ноября в нём осталось меньше 1800 произведений.

Пользователи Сети следят за ассортиментом Фото: Telegram

В «Лабиринте» прокомментировали происходящее. Представители компании заявили, что вынуждены провести проверку в связи с принятым законом, однако сами они против любой цензуры.

Друзья, мы видим и понимаем вашу реакцию на решение скрыть часть товара для проверки на соответствие новому закону. Мы поступили так, чтобы избежать ситуаций, когда купленные сегодня книги, попадающие под запрет, будут получены покупателями после вступления закона в силу. У нас обширная география доставки, и её сроки, в зависимости от выбранного способа, могут быть длительными.



Как бизнес мы не можем себе позволить риск остановки нашей работы. Мы хотим, чтобы вы могли получить книги для новогодних подарков близким. И мы не хотим, чтобы наши сотрудники остались без работы на три долгих месяца. Поэтому мы делаем всё, чтобы соблюсти новый закон РФ, независимо от нашего личного к нему отношения.



Но хотим подчеркнуть: мы против цензуры. И мы любим и ценим всех наших читателей одинаково.

Книжный сервис «ЛитРес» также заявил о готовности снять с продажи книги, которые могут попасть под «запрет пропаганды ЛГБТ». Представители компании попросили разъяснить критерии, по которым произведения следует относить к этой категории.

Крупные отечественные маркетплейсы начали цензурировать книги с возможной «ЛГБТ-пропагандой». У некоторых произведений появилась плашка «только для взрослых», а обложка при этом полностью скрыта.