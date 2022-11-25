Тренер Virtus.pro по Dota 2 сообщил, что определился с составом на новый сезон

Главный тренер Virtus.pro по Dota 2 Тимур Ahilles Кульмухамбетов опубликовал в личных соцсетях пост, в котором рассказал, что после тестовых матчей состав на сезон-2022/2023 Dota Pro Circuit окончательно сформирован.

Специалист также сообщил, что пока не может назвать дату официального анонса.

Тестовые игры завершены, состав укомплектован. Когда анонс? Не знаю.

Чуть позже Ahilles удалил сообщение. Причина этого неизвестна.

Ранее «Чемпионат» рассказывал, что перед стартом нового сезона Virtus.pro тестирует более десяти новых игроков с высоким рейтингом. По нашей информации, клуб собирает сразу два состава, один из которых займёт место One Move — команды, в которой раньше работали тренер и менеджер «медведей».