В России создают собственную киновселенную Marvel

Заместитель генерального директора медиахолдинга «Национальная медиа группа» по развлекательному вещанию и генеральный директор телеканала СТС Александр Акопов рассказал о разработке российской супергеройской вселенной.

По словам топ-менеджера, истории о российских супергероях зритель увидит «в самое ближайшее время».

Это технически достаточно сложно, завтра утром это не появится. Но то, что мы в самое ближайшее время увидим российские супергеройские истории — это обязательно произойдёт.

Сложность быстрой разработки супергеройской вселенной в России заключается в том, что в стране не хватает соответствующей литературы. Так считает глава компании Headshot creative production Филипп Нестеров. А генеральный директор компании «Москонцерт» Илья Бачурин уверен, что, несмотря на все сложности, российские супергерои точно появятся — но их истории вряд ли будут такими масштабными, как американские.

В том, что появятся отечественные супергерои, я не сомневаюсь. Есть ряд крутейших комиксов, и я их сейчас вижу. И я точно понимаю, что вот-вот кто-то возьмётся и сделает это.