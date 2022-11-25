Sonic Frontiers задала новый стандарт серии игр про Соника
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Глава Sonic Team Такаси Иидзука заявил, что вышедшая 8 ноября Sonic Frontiers — это новый «краеугольный камень будущих игр про Соника», каким была Sonic Adventure в 1998 году. По его словам, формат открытого мира стал новым стандартом для всех будущих приключений знаменитого синего ежа.
Как и в случае с Sonic Adventure, нашей целью при разработке Sonic Frontiers было создание игры, которая стала бы краеугольным камнем для будущих игр серии. Это совершенно новый подход для франшизы, но мы не забыли и о корнях.
Несмотря на открытый мир, в Sonic Frontiers огромное количество платформенных и скоростных отрезков, созданных по всем лекалам серии.
Sonic Frontiers в первые дни после релиза получила массу положительных отзывов в Steam, а также признание фанатов. На Metacritic игру оценили выше, чем Elden Ring и другие хиты 2022 года.
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