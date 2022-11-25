Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Sonic Frontiers задала новый стандарт серии игр про Соника

Sonic Frontiers задала новый стандарт серии игр про Соника
Комментарии

Глава Sonic Team Такаси Иидзука заявил, что вышедшая 8 ноября Sonic Frontiers — это новый «краеугольный камень будущих игр про Соника», каким была Sonic Adventure в 1998 году. По его словам, формат открытого мира стал новым стандартом для всех будущих приключений знаменитого синего ежа.

Как и в случае с Sonic Adventure, нашей целью при разработке Sonic Frontiers было создание игры, которая стала бы краеугольным камнем для будущих игр серии. Это совершенно новый подход для франшизы, но мы не забыли и о корнях.

Несмотря на открытый мир, в Sonic Frontiers огромное количество платформенных и скоростных отрезков, созданных по всем лекалам серии.

Sonic Frontiers в первые дни после релиза получила массу положительных отзывов в Steam, а также признание фанатов. На Metacritic игру оценили выше, чем Elden Ring и другие хиты 2022 года.

Новость по теме
Sonic Frontiers в Steam оценили выше Elden Ring и большинства новых игр 2022 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022