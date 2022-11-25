Обзоры The Callisto Protocol выйдут в день релиза игры

Эмбарго на публикацию рецензий The Callisto Protocol спадут в день релиза игры — 2 декабря. Об этом рассказал редактор игрового портала GamePro Деннис Майкл. Другие журналисты и представители студии Striking Distance пока не прокомментировали заявление Майкла.

Обычно издатель снимает эмбарго на обзоры своих игр за несколько дней до релиза. Например, первые рецензии God of War Ragnarok начали выходить за неделю до премьеры игры. При этом немалая часть компаний позволяет публиковать отзывы в день релиза — как это было с Doom 2016 года.

Некоторые журналисты считают, что издатели могут снимать эмбарго только в день выхода игры потому, что они не уверены в качестве своего проекта.

The Callisto Protocol — научно-фантастический хоррор от третьего лица, разработкой которого занимается Striking Distance во главе с создателем первой Dead Space Гленом Скофилдом. Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.