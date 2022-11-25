Из The Sims 4 удалили запрещённый контент

Разработчики The Sims 4 удалили из галереи игры массу неприемлемого контента. Для реализации этой задачи они обновили фильтр ненормативной лексики, немного улучшив его работу.
Нам известно о некоторых случаях совершенно неприемлемого контента, который был загружен в галерею The Sims 4. Мы его уже удалили. Наша команда также проверила и внесла критические изменения в фильтр ненормативной лексики.
Авторы решили обновить фильтр после того, как они обнаружили в галерее The Sims 4 огромное количество ненормативного контента, который и оскорбляет чувства yряда социальных групп и не подходит для детей. Разработчики собираются поддерживать в игре безопасную и творческую среду для всех пользователей.
Они обещают максимально быстро удалять нежелательный контент, а его создателей — банить. Также планируется банить игроков, которые используют в своей речи ненормативную лексику. Разработчики напомнили, что игроки могут сообщить о любом нарушающем правила контенте с помощью функции жалобы.
Авторы отметили, что большая часть оскорбительного контента была создана с помощью модов.
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