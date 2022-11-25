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Чемпион мира по Лиге Легенд попал в тюрьму за торговлю наркотиками

Чемпион мира по Лиге Легенд попал в тюрьму за торговлю наркотиками
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Известный в прошлом киберспортсмен по League of Legends Лау Toyz Вай Кин был осуждён за незаконный оборот наркотических веществ — об этом сообщил гонконгский отдел Yohoo News.

В прошлом году геймера задержали представители полиции Тайваня, после чего Вай Кину предъявили обвинение. Во время обыска дома у киберспортсмена нашли марихуану, а также улики, которые указывали на намерение продать наркотики.

Сегодня суд озвучил приговор Лау. Он признал свою вину и получил тюремный срок — 4 года 2 месяца заключения.

Toyz выступал на профессиональной сцене League of Legends с 2011 по 2016 годы, а его главным достижением стала победа на чемпионате мира Worlds 2012 в составе Taipei Assassins. До марта 2020 года Лау тренировал G-Rex, после чего завершил карьеру в киберспорте.

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