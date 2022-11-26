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В Сеть утёк новый геймплей Need For Speed Unbound

В Сеть утёк новый геймплей Need For Speed Unbound
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Пользователь YouTube под ником Lvneth опубликовал видео с полной гонкой из Need For Speed Unbound, а также анимацию аварии. Он не объяснил, как ему удалось получить доступ к игре раньше релиза.

Гонка в Need For Speed Unbound

Анимация аварии в Need For Speed Unbound

Lvneth заявил, что если Electronic Arts потребует удалить ролики, то он оперативно это сделает. Компания уже заблокировала несколько слитых видео по Need For Speed Unbound.

Need For Speed Unbound выходит 2 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series. Предзагрузка гонки начнётся на ПК и Xbox Series 28 ноября в 19:00 мск. А на PS5 — 29 ноября в 10:00 мск — покупатели издания Palace получат ранний доступ к игре в это же время.

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Стало известно точное время выхода Need for Speed Unbound

Need for Speed Unbound — новая часть в культовой гоночной франшизе. Особенно сильно Unbound выделяется своим визуалом, который напоминает аниме. Все кислотные и прочие эффекты можно будет отключить.

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