Илон Маск создаст свой смартфон, который не шпионит за пользователями
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Миллиардер и глава «Твиттера» Илон Маск может разработать и выпустить собственный смартфон, если приложение его соцсети удалят из App Store и Google Play. Об этом бизнесмен заявил в ответе на комментарий политического обозревателя Лиз Уилер, которая заявила, что телефон от Маска купили бы многие, особенно те, кто не доверяет «шпионящим iPhone и Android».
Надеюсь, до этого не дойдёт. Но если у меня не будет другого выхода, я создам альтернативный телефон.
Илон Маск купил «Твиттер» в конце октября. За соцсеть он выложил $ 44 млрд. Недавно стало известно, что предприниматель с начала этого года потерял целых $ 100 млрд. При этом он всё ещё остаётся самым богатым человеком на планете. Его нынешний капитал оценивается приблизительно в $ 169 млрд.
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