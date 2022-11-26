Илон Маск создаст свой смартфон, который не шпионит за пользователями

Миллиардер и глава «Твиттера» Илон Маск может разработать и выпустить собственный смартфон, если приложение его соцсети удалят из App Store и Google Play. Об этом бизнесмен заявил в ответе на комментарий политического обозревателя Лиз Уилер, которая заявила, что телефон от Маска купили бы многие, особенно те, кто не доверяет «шпионящим iPhone и Android».

Надеюсь, до этого не дойдёт. Но если у меня не будет другого выхода, я создам альтернативный телефон.

Илон Маск купил «Твиттер» в конце октября. За соцсеть он выложил $ 44 млрд. Недавно стало известно, что предприниматель с начала этого года потерял целых $ 100 млрд. При этом он всё ещё остаётся самым богатым человеком на планете. Его нынешний капитал оценивается приблизительно в $ 169 млрд.