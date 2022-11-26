В Warzone 2 появились первые читеры — они летают на лодках по всей карте

Читеры в Call of Duty: Warzone 2.0 освоили необычный навык — они научились летать на лодках. Сообщения об этом стали появляться в соцсетях, а на YouTube игроки начали публиковать видео с этими читерами.
Судя по роликам, недобросовестные пользователи умеют летать на лодках в любых направлениях и на довольно большой скорости. На судно могут забираться и члены команды читеров, которые в шутку приглашают бойцов насладиться видами Аль-Мазру с высоты птичьего полёта.
Недавно стало известно, что всего за пять дней с момента релиза в Call of Duty: Warzone 2.0 уже сыграло 25 млн человек. Для сравнения: Overwatch 2 преодолела отметку в 25 млн игроков только после 10 дней с момента релиза.
Warzone 2 доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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