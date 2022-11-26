EA начнёт блокировать геймеров-предателей в сетевых играх

Стало известно, что Electronic Arts готовит патент под названием «Обнаружение сговоров в онлайн-играх». Компания создаёт систему, которая будет выявлять в онлайн-играх предателей — тех, кто объединяется с противоборствующей командой для достижения общей цели. Таких пользователей система будет находить и наказывать — сокращать или убирать вознаграждение, удалять из матча или банить в игре навсегда.
Каждый случай система будет подробно анализировать, выясняя социальные и внутриигровые отношения и взаимодействия пользователей в игре. EA хочет использовать патент в командных шутерах и королевских битвах, в которых бойцы часто сталкиваются с подобными проблемами.
Схема работы системы «Обнаружение сговоров в онлайн-играх»
Фото: Resetera
Если предлагаемая EA система будет интегрирована в её онлайн-шутеры, то велика вероятность, что пользователи начнут подходить в матчам более серьёзно. Несмотря на потенциальную эффективность, система может лишить ряд пользователей веселья.
Когда и в какие игры корпорация планирует внедрить систему, пока неизвестно.
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