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Создатели серии Yakuza работают над несколькими большими играми

Создатели серии Yakuza работают над несколькими большими играми
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Глава Ryu Ga Gotoku Studio Масаёши Йокояма заявил, что его команда разработчиков сейчас трудится сразу над несколькими играми. Не все они относятся к серии Yakuza.

У нас есть много неанонсированных игр. Мы работаем и над проектами, которые не относятся к вселенной Ryu Ga Gotoku (Yakuza).

О каких именно играх идёт речь, пока неизвестно. Ryu Ga Gotoku Studio в сентябре анонсировала восьмую номерную часть Yakuza — серия в Америке и Европе теперь называется Like a Dragon — это дословный перевод Ryu Ga Gotoku Studio.

Ещё компания работает над Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name — её события развернутся после истории Yakuza 6: The Song of Life и до восьмой части. Студия также готовит ремейк Like A Dragon: Ishin, которая ранее выходила только в Японии.

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