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В Sifu позволят создавать и режиссировать яркие повторы

В Sifu позволят создавать и режиссировать яркие повторы
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Студия Sloclap раскрыла некоторые подробности осеннего обновления для рукопашного боевика Sifu. Экшен получит редактор повторов и дополнительные модификаторы.

Редактор повторов позволит игрокам записывать ярчайшие моменты из стремительных и жёстких схваток, а также добавлять в них различные эффекты — например, замедленную съёмку, изменение фокуса, ракурса камеры и другие кинематографичные приёмы.

Slocap не объявила точной даты выхода бесплатного осеннего обновления. Ранее авторы несколько раз заявляли в соцсетях, что апдейт выйдет в ближайшее время. Летнее обновление Sifu вышло в конце августа.

Премьера Sifu состоялась 8 февраля на ПК в Epic Games Store и на консолях PlayStation. Экшен запомнился своей хардкорностью, необычный механикой старений, реалистичной боевой системой и постановкой.

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