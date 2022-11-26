Puppey может перейти на роль тренера Team Secret по Dota 2
Поделиться
Капитан европейской Team Secret по Dota 2 Клемент Puppey Иванов может завершить карьеру игрока и занять пост главного тренера команды.
Об этом во время прямой трансляции рассказал американский киберспортсмен Нико Gunnar Лопез. При этом он отметил, что не уверен в правдивости слухов на 100%.
DuBu прошёл тесты в Team Secret. Это то, что я слышал, хотя это не на 100% достоверная информация… Слышал, что он подошёл команде и уже играет паблики из штаб-квартиры клуба.
Так что теперь Puppey — новый тренер, а DuBu — новый игрок пятой позиции в Team Secret.
Корейский игрок Ким Dubu Ду Янг в минувшем сезоне играл за американскую TSM, с которой занял 19-20 место на чемпионате мира The International 2022.
В свою очередь, 32-летний Puppey принял участие в финале того же турнира, проиграв в финале Tundra Esports (0:3). Он выступает за Team Secret с августа 2014 года.
Комментарии
- 26 ноября 2022
-
23:41
-
23:22
-
19:06
-
18:26
-
18:25
-
17:45
-
17:34
-
16:56
-
16:12
-
15:30
-
14:44
-
14:15
-
13:47
-
12:58
-
12:31
- 25 ноября 2022
-
22:00
-
21:37
-
21:19
-
21:09
-
20:18
-
19:46
-
19:21
-
18:39
-
18:05
-
17:49
-
17:36
-
17:29
-
17:21
-
17:17
-
17:01
-
16:58
-
16:34
-
16:19
-
15:56
-
15:33
Партнерский контент