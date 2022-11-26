Puppey может перейти на роль тренера Team Secret по Dota 2

Капитан европейской Team Secret по Dota 2 Клемент Puppey Иванов может завершить карьеру игрока и занять пост главного тренера команды.

Об этом во время прямой трансляции рассказал американский киберспортсмен Нико Gunnar Лопез. При этом он отметил, что не уверен в правдивости слухов на 100%.

DuBu прошёл тесты в Team Secret. Это то, что я слышал, хотя это не на 100% достоверная информация… Слышал, что он подошёл команде и уже играет паблики из штаб-квартиры клуба.



Так что теперь Puppey — новый тренер, а DuBu — новый игрок пятой позиции в Team Secret.

Корейский игрок Ким Dubu Ду Янг в минувшем сезоне играл за американскую TSM, с которой занял 19-20 место на чемпионате мира The International 2022.

В свою очередь, 32-летний Puppey принял участие в финале того же турнира, проиграв в финале Tundra Esports (0:3). Он выступает за Team Secret с августа 2014 года.