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«Аватар 2» — один из самых дорогих фильмов в истории Голливуда

«Аватар 2» — один из самых дорогих фильмов в истории Голливуда
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Согласно источникам The Hollywood Reporter, бюджет «Аватара: Путь воды» составляет $ 350-400 млн. Таким образом, фильм стал одним из самых дорогих в истории Голливуда, даже если учитывать инфляцию.

Также стало известно, что масштабный сиквел «Аватара» 2009 года покажут в Китае — премьера картины в Поднебесной состоится 16 декабря. «Путь воды» — один из немногих современных голливудских проектов, который выйдет в китайский прокат.

У второго «Аватара» есть все шансы собрать в Китае много денег. Первой части китайские зрители принесли $ 261,8 млн. Это самый прибыльный фильм в истории — приключение собрало в мировом прокате $ 2,92 млрд, если не считать инфляцию и повторный выпуск картины в кинотеатрах.

Премьера «Аватара: Путь воды» намечена на 16 декабря. В России эпохальное приключение официально не выйдет.

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