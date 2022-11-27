Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Эмбер Хёрд стала главной звездой интернета, опередив Джонни Деппа

Эмбер Хёрд стала главной звездой интернета, опередив Джонни Деппа
Комментарии

Эмбер Хёрд возглавила топ самых популярных звёзд по версии Google. По данным портала Celeb Tattler, звезду «Аквамена» искали в системе 5,6 млн раз в месяц только на территории США. Журналисты отмечают, что популярность актрисы связана с рядом скандалов и судебными разбирательствами с бывшим мужем Джонни Деппом.

Сам Депп занял в рейтинге звёзд Google 2022 года второе место. Актёра каждый месяц искали в поисковой системе 5,5 млн раз.

Между бешеным количеством вирусных тик-токов и слухами о романе неудивительно, что бывшие супруги возглавили хит-парады, ведь даже в результатах интернет-исследований эти двое по-прежнему идут голова к голове.

На третьем месте топа звёзд Google — ныне покойная королева Великобритании Елизавета 2. А на четвёртом — игрок в американский футбол Том Брэди (4,06 млн), на пятом — Ким Кардашьян (3,4 млн).

Новость по теме
Джонни Депп требует отменить выплату $ 2 млн Эмбер Хёрд
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022