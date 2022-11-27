Эмбер Хёрд стала главной звездой интернета, опередив Джонни Деппа
Поделиться
Эмбер Хёрд возглавила топ самых популярных звёзд по версии Google. По данным портала Celeb Tattler, звезду «Аквамена» искали в системе 5,6 млн раз в месяц только на территории США. Журналисты отмечают, что популярность актрисы связана с рядом скандалов и судебными разбирательствами с бывшим мужем Джонни Деппом.
Сам Депп занял в рейтинге звёзд Google 2022 года второе место. Актёра каждый месяц искали в поисковой системе 5,5 млн раз.
Между бешеным количеством вирусных тик-токов и слухами о романе неудивительно, что бывшие супруги возглавили хит-парады, ведь даже в результатах интернет-исследований эти двое по-прежнему идут голова к голове.
На третьем месте топа звёзд Google — ныне покойная королева Великобритании Елизавета 2. А на четвёртом — игрок в американский футбол Том Брэди (4,06 млн), на пятом — Ким Кардашьян (3,4 млн).
Новость по темеДжонни Депп требует отменить выплату $ 2 млн Эмбер Хёрд
Комментарии
- 27 ноября 2022
-
16:10
-
15:44
-
15:14
-
14:40
-
13:51
-
13:07
-
12:31
- 26 ноября 2022
-
23:41
-
23:22
-
19:06
-
18:26
-
18:25
-
17:45
-
17:34
-
16:56
-
16:12
-
15:30
-
14:44
-
14:15
-
13:47
-
12:58
-
12:31
- 25 ноября 2022
-
22:00
-
21:37
-
21:19
-
21:09
-
20:18
-
19:46
-
19:21
-
18:39
-
18:05
-
17:49
-
17:36
-
17:29
-
17:21
Партнерский контент