Игроки начали массово возвращаться в Red Dead Redemption 2. Рекорд в Steam побит

Спустя три года после релиза Red Dead Redemption 2 побила на платформе свой личный рекорд. 26 ноября в вестерн Rockstar Games одновременно играли более 59 тыс. людей. Показатель на 5 тыс. человек выше предыдущего рекорда, который игра поставила в декабре 2019 года.
Фото: Steam
При этом в онлайн-составляющую ковбойского боевика играют очень мало людей.
Блогер Эндрю Левитт на днях выпустил видео, в котором наглядно сравнил Red Dead Redemption 2 с реальной жизнью. Из ролика можно понять, что Rockstar точечно подошла к воссозданию местности, сохранив даже самые мелкие детали.
Левитт посетил различные места, встречающиеся в игре. В жизни у каждой локации есть свой прообраз, которым и вдохновлялись разработчики. Важно отметить, что авторы действительно подошли к переносу локаций с любовью.
Red Dead Redemption 2 доступна на ПК, PS4 и Xbox One, и на PS5 и Xbox Series по обратной совместимости.
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