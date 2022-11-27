2K снимает NBA 2K21 с продажи и закрывает её сервера

Служба поддержки игр издательства 2K сообщила, что онлайн-серверы баскетбольного симулятора NBA 2K21 закроются 31 декабря. А 1 января 2023 года игру снимут с продажи на всех платформах.

Фото: 2K

После закрытия серверов владельцы NBA 2K21 не могут пользоваться ранее представленными онлайн-функциями. Но они смогут продолжать играть в неё в автономном режиме.

NBA 2K21 считается одним из самых красивых и реалистичных спортивных симуляторов в истории, при этом не все критики приняли её тепло. Журналист GameSpot поставил игре шесть баллов из 10, заявив, что она не мотивирует совершенствовать навыки и продвигаться в режиме карьеры.

NBA 2K21 вышла в сентябре 2020 года на PC, PS4 и Xbox One. После выхода PS5 и Xbox Series игра получила некстген-обновление.