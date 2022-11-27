Антонио Бандерас видит в Томе Холланде идеального Зорро

Антонио Бандерас не против вернуться к роли Зорро в условном третьем фильме о герое. Но только для того, чтобы передать шпагу и маску Тому Холланду. Бандерас считает молодого актёра идеальным кандидатом на роль легендарного мстителя в чёрном.

Актёр вспомнил, как в картине «Маска Зорро» 1998 года эстафету героя ему передал Энтони Хопкинс, который играл престарелого Зорро, а Бандерас — его молодого ученика. Антонию хотел бы совершить подобный ритуал в условном новом «Зорро», и идеальным преемником он видит именно Тома.

Я снимался с ним в «Анчартед: На картах не значится». Том очень энергичный и весёлый. У него тоже есть эта искра.

Планов на перезапуск кинофраншизы «Зорро» у голливудских киноделов пока нет. В XX веке вышло несколько киноадаптаций про героя, в 1975-м его даже сыграл знаменитый французский актёр Ален Делон. Зорро изначально был персонажем народных рассказов жителей Новой Испании, которые слагали о нём легенды с начала XVII века.

Квентин Тарантино в своё время написал сценарий для кроссовера «Джанго» и «Зорро», картину так и не запустили в производство.