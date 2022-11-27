Авторы The Callisto Protocol вдохновлялись мультфильмом «Губка Боб Квадратные Штаны»
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Разработчики The Callisto Protocol во время работы над космическим хоррором чем только не вдохновлялись — и комедийным экшеном «Зомби по имени Шон», и рождественским боевиком «Крепкий орешек», а также классическим «Чужим». Недавно стало известно, что они черпали вдохновение и в ярком мультфильме «Губка Боб Квадратные Штаны».
Авторам хоррора очень помогла гипертрофированная анимация забавных героев.
Некоторые существа пришли из художественной перспективы, в духе: «Эй, давайте просто сделаем что-то такое, что выглядит очень безумно». А затем мы помещаем это в игру и находим способ заставить это работать.
Благодаря мультфильму про Губку Боба разработчики смогли создать и реалистичные, и пугающие анимации врагов с соответствующей стилизацией, сделав столкновения с биофагами более выразительными.
The Callisto Protocol выйдет 2 декабря на ПК, Xbox One, Xbox Series, PS4 и PS5.
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