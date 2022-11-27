Обсуждаем презентацию Atomic Heart, наш аналог Marvel и God of War Ragnarok после 40 часов

«Чемпионат» на связи! И мы снова продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в десятый раз проводим большой вечерний стрим, на котором будем рассказывать о презентации Atomic Heart, обсуждать российский аналог Marvel и слитый геймплей Need for Speed Unbound. И обсуждать самые громкие и интересные новости прошедших семи дней. Среди них:

что случилось на «Предприятии 3826» из Atomic Heart;

что не так с русскими супергероями (или всё так);

про God of War Ragnarok после 40 часов (без спойлеров);

и самая залипательная игра, по мнению Фила Спенсера.

Смотрите прямую трансляцию здесь в 20:15 мск

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