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Женский состав Nigma Galaxy по CS:GO с тремя россиянками выиграл ESL Impact League

Женский состав Nigma Galaxy по CS:GO с тремя россиянками выиграл ESL Impact League
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Команда Nigma Galaxy Female, за которую выступают три россиянки, а также девушки из Румынии и Словакии, стала чемпионом престижного турнира ESL Impact League Season 2 по CS:GO.

В финальной части ивента, который проходит в шведском Йёнчёпинге, пятёрка Ксении vilga Клюенковой не проиграла ни одной карты. В финале NGX уверенно выиграла у FURIA из Бразилии (16:5, 16:4).

За победу киберспортсменки из Nigma Galaxy получат $ 50 тыс., второй финалист — $ 25 тыс. Третье место разделили российская команда 9 Pandas Fearless и HSG из Юго-Восточной Азии — они увезут домой по $ 13 тыс.

ESL Impact League Season 2 — четвёртый топовый женский турнир по CS:GO в 2022 году. Все четыре выиграла именно Nigma Galaxy Female.

Состав Nigma Galaxy Female по CS:GO:

  • Виктория tory Казиева;
  • Александра twenty3 Тимонина;
  • Ксения vilga Клюенкова;
  • Ана ANa Думбравэ;
  • Катарина Kat Вашкова. 
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