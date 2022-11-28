Женский состав Nigma Galaxy по CS:GO с тремя россиянками выиграл ESL Impact League
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Команда Nigma Galaxy Female, за которую выступают три россиянки, а также девушки из Румынии и Словакии, стала чемпионом престижного турнира ESL Impact League Season 2 по CS:GO.
В финальной части ивента, который проходит в шведском Йёнчёпинге, пятёрка Ксении vilga Клюенковой не проиграла ни одной карты. В финале NGX уверенно выиграла у FURIA из Бразилии (16:5, 16:4).
За победу киберспортсменки из Nigma Galaxy получат $ 50 тыс., второй финалист — $ 25 тыс. Третье место разделили российская команда 9 Pandas Fearless и HSG из Юго-Восточной Азии — они увезут домой по $ 13 тыс.
ESL Impact League Season 2 — четвёртый топовый женский турнир по CS:GO в 2022 году. Все четыре выиграла именно Nigma Galaxy Female.
Состав Nigma Galaxy Female по CS:GO:
- Виктория tory Казиева;
- Александра twenty3 Тимонина;
- Ксения vilga Клюенкова;
- Ана ANa Думбравэ;
- Катарина Kat Вашкова.
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