Звезда «Гарри Поттера» Хелена Бонем Картер заступилась за Джоан Роулинг и Джонни Деппа
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Недавно Хелена Бонем Картер, известная по роли Беллатрисы Лестрейндж в «Гарри Поттере», пообщалась с журналистом газеты The Times и рассказала о своём мнении касательно культуры отмены.
Картер сравнила культуру отмены с охотой на ведьм. Она не понимает эту тенденцию и не поддерживает её в любом виде.
Вы запрещаете гениям иметь своё мнение насчёт вопросов сексуальности? Найдутся миллионы людей, которых вы хотите «отменить». Но вы не можете что-то запрещать людям. Я ненавижу культуру отмены. Это стало похоже на охоту на ведьм или что-то в этом роде.
Также актриса считает, что ситуация с Джонни Деппом и Эмбер Хёрд разрешилась, а Депп полностью оправдан. Она вступилась за актёра, а также высказала мнение по поводу культуры отмены Джоан Роулинг.
Это ужасно, чушь собачья. Это дошло до крайности, до осуждения со стороны людей. Ей позволено высказывать свое мнение. Каждый несёт в себе собственную историю травмы и формирует своё мнение на основе этой травмы, и вы должны уважать то, откуда у людей взялись их травмы.
Также Хелена Бонем Картер отметила, что у каждого есть право на своё мнение и это право нельзя отбирать.
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