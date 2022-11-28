Blizzard показала геймплей за Раматтру — нового мощного танка из Overwatch 2

Второй сезон Overwatch 2 всё ближе, поэтому Blizzard показал геймплей за Раматтру — нового героя, который появится со стартом второго сезона соревновательного шутера.
Раматтра — танк из расы омников, который пополнит ростер героев Overwatch 2. У него есть две формы. В одной из них герой способен ставить защитные барьеры и атаковать врагов посохом на ближней дистанции. Другая форма позволяет Раматтре вырасти в размерах и наносить сокрушительный урон в ближнем бою.
Ультимативная способность Раматтры — аннигиляция. При использовании суперспособности герой выпускает рой наноботов, наносящих урон и снижающих урон от атак противников на 50%. Геймплей за Раматтру подразумевает агрессивный темп игры, рассчитанный на поглощение и нанесение урона.
Overwatch 2 доступна бесплатно на всех актуальных платформах.
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