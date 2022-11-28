Анонсирована игра про известного стримера Папича

Студия JustWannaFly анонсировала необычную игру, в которой главным героем выступит известный стример Виталий Arthas Цаль, также известный как Папич. Релиз Arthas — The Game намечен на февраль 2023 года.
Суть игры в том, что вам предстоит играть за Папича и добраться до дома, чтобы запустить прямую трансляцию. На пути встретятся хейтеры, которых придётся как-то обходить. Также ожидается, что в игре будет множество шуток и отсылок на другие проекты.
В описании к игре указано, что Папич — величайший человек, поэтому ему нужна такая же величайшая игра.
Скриншоты игры Arthas — The Game
Фото: JustWannaFly
Фото: JustWannaFly
Фото: JustWannaFly
Фото: JustWannaFly
Фото: JustWannaFly
Судя по странице проекта в Steam, он будет переведён на два языка: на русский и английский. В первом случае заявлен и дубляж, а в английском языке будут только субтитры.
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