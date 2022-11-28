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Apple останется без 6 млн новых iPhone 14 из-за протестов в Китае

Apple останется без 6 млн новых iPhone 14 из-за протестов в Китае
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Дела у Apple осенью 2022 года совсем не задались. Сперва компании пришлось остановить производство iPhone 14 Plus из-за крайне низкого спроса на модель. Затем корпорация объявила о сокращении поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max из-за вспышки COVID-19 в китайском городе Чжэнчжоу, где располагается один из крупнейших заводов компании.

На этой неделе всё в том же Чжэнчжоу начался настоящий бунт из-за ковидных ограничений в Китае. Как сообщает Bloomberg, если рабочие завода не вернутся к производству в самое ближайшее время, Apple недосчитается около 6 млн моделей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. И это при том, что ранее компания уже снижала производство линейки до 87 млн штук, хотя изначально планировалось создать больше 90 млн единиц.

В целом всё будет зависеть от того, сколько продлятся протесты в Китае. Если рабочие вернутся к производству iPhone 14 до конца ноября, у Apple ещё есть шанс выполнить план поставок.

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