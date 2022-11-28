Видеоигры хотят сделать частью канона вселенной DC с фильмами и сериалами
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Нынешний глава киновселенной DC Джеймс Ганн подтвердил, что будущие игры Warner Bros. будут связаны с фильмами, сериалами и мультфильмами компаниями. Судя по всему, это значит, что будущая игра про Чудо-женщину от студии Monolith (F.E.A.R., Shadow of Mordor) станет частью канона фильмов с Галь Гадот.
Пока неясно, как именно будут сочетаться игры, фильмы и сериалы DC. Будут ли они просто происходить в одной вселенной или будут дополнять друг друга сюжетно — об этом мы узнаем не раньше следующего года.
Интересно, что у Marvel подход несколько иной. Фильмы, сериалы и игры Disney рассказывают истории из разных вселенных, поэтому их авторы могут не оглядываться на работу коллег из другого подразделения.
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