Фанат создал свой приквел «Чёрной пантеры»

По франшизе «Чёрная пантера» вышло два фильма, а недавно фанат Marvel Studios показал, как бы выглядел приквел франшизы под названием Bashenga: The First Black Panther. Для создания изображений поклонник использовал Midjourney, а также After Effects с Photoshop.

На изображениях можно увидеть жителей Ваканды и, судя по всему, первого обладателя титула Чёрной пантеры. Официально о создании какого-либо спин-оффа про Ваканду и Чёрную пантеру пока не сообщалось.

В комментариях люди шутят, что эти фанатские работы выглядят лучше, чем от самой Marvel. Да и идея о создании проекта про первую Чёрную пантеру нравится людям куда больше остального. Кто знает, может Marvel Studios когда-нибудь и возьмётся за что-то подобное.

Сиквел «Чёрной пантеры» уже показывают в кинотеатрах России.