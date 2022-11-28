Фанат создал свой приквел «Чёрной пантеры»

По франшизе «Чёрная пантера» вышло два фильма, а недавно фанат Marvel Studios показал, как бы выглядел приквел франшизы под названием Bashenga: The First Black Panther. Для создания изображений поклонник использовал Midjourney, а также After Effects с Photoshop.
На изображениях можно увидеть жителей Ваканды и, судя по всему, первого обладателя титула Чёрной пантеры. Официально о создании какого-либо спин-оффа про Ваканду и Чёрную пантеру пока не сообщалось.
В комментариях люди шутят, что эти фанатские работы выглядят лучше, чем от самой Marvel. Да и идея о создании проекта про первую Чёрную пантеру нравится людям куда больше остального. Кто знает, может Marvel Studios когда-нибудь и возьмётся за что-то подобное.
Сиквел «Чёрной пантеры» уже показывают в кинотеатрах России.
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