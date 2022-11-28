Need for Speed Unbound мало весит на PS5

Аккаунт PlayStation Game Size, отслеживающий размер видеоигр на консолях PlayStation, опубликовал вес Need for Speed Unbound. Так, игра займёт всего лишь 29,4 ГБ на PlayStation 5 — это с учётом обновления первого дня. Судя по всему, гонка от Criterion Games будет самой «худой» крупнобюджетной игрой этого года.
Что касается других платформ, размер игры там неизвестен. В системных требованиях ПК-версии в Steam сообщается, что размер проекта составит около 50 ГБ, однако эти данные могут быть совсем неточными.
Need for Speed Unbound поступит в продажу 2 декабря на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Обладатели расширенного издания и подписки EA Play смогут начать игру на три дня раньше — 29 ноября. Ранее в Сеть утекли новые ролики с полноценным геймплеем гонки.
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