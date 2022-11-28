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Сколько весит Need for Speed Unbound

Need for Speed Unbound мало весит на PS5
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Аккаунт PlayStation Game Size, отслеживающий размер видеоигр на консолях PlayStation, опубликовал вес Need for Speed Unbound. Так, игра займёт всего лишь 29,4 ГБ на PlayStation 5 — это с учётом обновления первого дня. Судя по всему, гонка от Criterion Games будет самой «худой» крупнобюджетной игрой этого года.

Что касается других платформ, размер игры там неизвестен. В системных требованиях ПК-версии в Steam сообщается, что размер проекта составит около 50 ГБ, однако эти данные могут быть совсем неточными.

Need for Speed Unbound поступит в продажу 2 декабря на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Обладатели расширенного издания и подписки EA Play смогут начать игру на три дня раньше — 29 ноября. Ранее в Сеть утекли новые ролики с полноценным геймплеем гонки.

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