В России 50% родителей разделяют интерес своих детей к видеоиграм

Игровая площадка VK Play провела опрос среди 1200 граждан России старше 18 лет. Темой исследования стали взаимоотношения родителей и их детей, которые увлекаются видеоиграми. Внимание на это обратила газета «Ведомости».

Так, примерно 50% родителей играют вместе со своими детьми. Они считают, что совместная игра помогает развитию отношений, а сами дети таким образом чувствуют поддержку от родителей. Примерно 16% опрошенных отметили, что с помощью видеоигр можно больше времени проводить с детьми. Среди респондентов 20% играют регулярно.

С помощью игр родители также поощряют своих детей — так поступают около трети опрошенных. Около 16% разрешают играть детям за соблюдение порядка в доме, а 10% покупают видеоигры за успехи в учёбе.

В пользе видеоигр уверены 50% опрошенных, а 14% убеждены, что игры помогают справиться с эмоциями, особенно с негативными.