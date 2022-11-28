«Чёрная пантера 2» собрала немалые деньги, но первая — куда больше

По итогам третьего уикенда «Чёрная пантера: Ваканда навеки» собрала ещё $ 45,9 млн в США и довела общие сборы до $ 675,5 млн. Лента совсем скоро обгонит «Тора: Любовь и гром» ($ 760 млн), однако до заветного миллиарда, судя по всему, уже не доберётся.

Как отмечают аналитики, всему виной две причины. Первая — люди начали уставать от кинокомиксов и супергероев. Вторая — фильм не вышел в Китае, где первая часть собрала больше $ 100 млн. По той же причине десятки миллионов потерял и «Чёрный Адам» с Дуэйном Джонсоном.

Оригинальная «Чёрная пантера» стала большим хитом для Marvel. Лента собрала больше $ 1,3 млрд в мировом прокате и получила высочайшие оценки от критиков. Наверняка компания ожидала куда лучших результатов от продолжения.