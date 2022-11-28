Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Мы годами боролись за его возвращение». Дуэйн Джонсон — о Генри Кавилле в фильмах DC

«Мы годами боролись за его возвращение». Дуэйн Джонсон — о Генри Кавилле в фильмах DC
Комментарии

Несколько дней назад актёр Дуэйн «Скала» Джонсон опубликовал в социальных сетях продолжительное видео, в котором обсудил сборы «Чёрного Адама», порадовался им и поговорил про Супермена в исполнении Генри Кавилла.

Джонсон поблагодарил людей за отзывы о «Чёрном Адаме» и отметил, что лента находится на первом месте iTunes. Также актёр пару раз говорил, что с выходом «Чёрного Адама» иерархия власти во вселенной DC изменилась, а Чёрный Адам — сильнейший её представитель вместе с Суперменом, к роли которого вернулся Генри Кавилл.

Студия необъяснимо упиралась и не хотела возвращать Генри Кавилла, но мы не собирались принимать отказ. Я сам и другие годами готовились к тому, чтобы вернуть Генри Кавилла.
Новые «Стражи Галактики» прекрасно завершают самую ужасную череду фильмов Marvel Новые «Стражи Галактики» прекрасно завершают самую ужасную череду фильмов Marvel

Также Джонсон отметил, что он не видел вселенную DC без самого могущественного и знакового супергероя – Супермена. По словам актёра, они не могли оставить Супермена «сидеть в стороне».

Генри Кавилл — величайший Супермен нашего поколения и, на мой взгляд, лучший Супермен. Я говорю это с уважением к другим актёрам, особенно к Кристоферу Риву.

Дуэйн Джонсон подчеркнул, что теперь вселенная DC будет строиться стратегически правильно. Актёр упомянул и новых боссов DC в лице Дэвида Заслава и Джеймса Ганна.

«Чёрного Адама» показывают в кинотеатрах России.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022