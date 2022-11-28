«Мы годами боролись за его возвращение». Дуэйн Джонсон — о Генри Кавилле в фильмах DC

Несколько дней назад актёр Дуэйн «Скала» Джонсон опубликовал в социальных сетях продолжительное видео, в котором обсудил сборы «Чёрного Адама», порадовался им и поговорил про Супермена в исполнении Генри Кавилла.

Джонсон поблагодарил людей за отзывы о «Чёрном Адаме» и отметил, что лента находится на первом месте iTunes. Также актёр пару раз говорил, что с выходом «Чёрного Адама» иерархия власти во вселенной DC изменилась, а Чёрный Адам — сильнейший её представитель вместе с Суперменом, к роли которого вернулся Генри Кавилл.

Студия необъяснимо упиралась и не хотела возвращать Генри Кавилла, но мы не собирались принимать отказ. Я сам и другие годами готовились к тому, чтобы вернуть Генри Кавилла.

Также Джонсон отметил, что он не видел вселенную DC без самого могущественного и знакового супергероя – Супермена. По словам актёра, они не могли оставить Супермена «сидеть в стороне».

Генри Кавилл — величайший Супермен нашего поколения и, на мой взгляд, лучший Супермен. Я говорю это с уважением к другим актёрам, особенно к Кристоферу Риву.

Дуэйн Джонсон подчеркнул, что теперь вселенная DC будет строиться стратегически правильно. Актёр упомянул и новых боссов DC в лице Дэвида Заслава и Джеймса Ганна.

«Чёрного Адама» показывают в кинотеатрах России.