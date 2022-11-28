Слух: Аарон Тейлор-Джонсон — главный кандидат на роль нового Джеймса Бонда

Британский таблоид The Sun сообщил, что одним из главных кандидатов на роль следующего Джеймса Бонда стал актёр Аарон Тейлор-Джонсон, известный по «Мстителям», боевику «Быстрее пули» и комедии «Пипец».

Согласно данным источника, Аарон Тейлор-Джонсон в сентябре этого года проходил сверхсекретные пробы на роль Бонда. Актёр якобы сильно понравился продюсерам фильмов об агенте 007, в частности, его оценила Барбара Брокколи, которая работала над всеми фильмами про Бонда.

Среди других кандидатов – Том Харди, Джеймс Нортон и Идрис Эльба. Последний вряд ли сыграет Бонда, потому что актёру уже 50 лет — он вряд ли будет играть агента 007 ещё 10–12 лет, как планируют режиссёры.

Новость по теме Почему продюсеры Джеймса Бонда так долго ищут нового Агента 007

К информации стоит относиться с опаской, поскольку опубликовал её таблоид The Sun. Ранее The Sun выкладывал новости, которые в итоге оказывались фейковыми. За примером далеко ходить не придётся — новость о возвращении Джонни Деппа к роли Джека Воробья оказалась ложной.