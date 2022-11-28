Утекли скриншоты перезапуска стратегии The Settlers
Поделиться
О перезапуске градостроительной стратегии The Settlers, разрабатываемом Ubisoft, уже давно не было слышно. Недавно в сеть утекло несколько скриншотов проекта, а также было раскрыто и его название — The Settlers: New Allies.
На скриншотах можно увидеть некую деревню, большое здание и некоторых воинов.
Фото: Twitter
Фото: Twitter
Фото: Twitter
В игре предстоит осваивать новые земли, организовывать сбор ресурсов, нанимать различных специалистов и воевать. The Settlers предложит игрокам три фракции, каждая из которых будет уникальна.
Изначально перезапуск культовой стратегии должен был выйти в 2020 году. Релиз не состоялся, а после этого про игру будто бы забыли. Впрочем, о ней и сейчас не особо много говорят.
Даты выхода у проекта всё ещё нет.
Комментарии
- 28 ноября 2022
-
16:51
-
16:50
-
16:24
-
16:21
-
16:06
-
15:58
-
15:46
-
15:30
-
15:00
-
14:59
-
14:30
-
14:07
-
13:50
-
13:36
-
13:23
-
13:03
-
12:38
-
12:37
-
11:45
-
11:12
-
10:41
-
10:05
-
10:00
-
00:32
- 27 ноября 2022
-
20:05
-
19:25
-
18:41
-
17:54
-
17:22
-
16:48
-
16:10
-
15:44
-
15:14
-
14:40
-
13:51
Партнерский контент