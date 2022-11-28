Менеджер Team Spirit рассказал, когда клуб объявит обновлённый состав по Dota 2

Менеджер российской команды Team Spirit по Dota 2 Дмитрий K0rb3n Белов раскрыл подробности анонса нового состава «драконов».

На постоянный вопрос, который ему задают во время прямых трансляций на Twitch, Белов ответил в названии сегодняшнего стрима.

Фото: sports.ru / Twitch

Судя по всему, об изменениях в ростере Team Spirit объявит уже в декабре. Поскольку все составы должны быть зарегистрированы до 9 декабря, то это должно состояться в первую декаду месяца.

Ранее появилась информация, что команда планирует сделать одну замену: вместо Александра TORONOTOTOKYO Хертека тестовые матчи на позиции мидера проводил Денис Larl Сигитов, ранее выступавший за BetBoom Team.

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На чемпионате мира The International 2022 в Сингапуре Team Spirit заняла 13-16 место, вылетев в первом раунде плей-офф.