Менеджер Team Spirit рассказал, когда клуб объявит обновлённый состав по Dota 2

Менеджер российской команды Team Spirit по Dota 2 Дмитрий K0rb3n Белов раскрыл подробности анонса нового состава «драконов».
На постоянный вопрос, который ему задают во время прямых трансляций на Twitch, Белов ответил в названии сегодняшнего стрима.
Фото: sports.ru / Twitch
Судя по всему, об изменениях в ростере Team Spirit объявит уже в декабре. Поскольку все составы должны быть зарегистрированы до 9 декабря, то это должно состояться в первую декаду месяца.
Ранее появилась информация, что команда планирует сделать одну замену: вместо Александра TORONOTOTOKYO Хертека тестовые матчи на позиции мидера проводил Денис Larl Сигитов, ранее выступавший за BetBoom Team.
На чемпионате мира The International 2022 в Сингапуре Team Spirit заняла 13-16 место, вылетев в первом раунде плей-офф.
- 28 ноября 2022
-
18:13
-
18:01
-
17:40
-
17:24
-
17:14
-
16:51
-
16:50
-
16:24
-
16:21
-
16:06
-
15:58
-
15:46
-
15:30
-
15:00
-
14:59
-
14:30
-
14:07
-
13:50
-
13:36
-
13:23
-
13:03
-
12:38
-
12:37
-
11:45
-
11:12
-
10:41
-
10:05
-
10:00
-
00:32
- 27 ноября 2022
-
20:05
-
19:25
-
18:41
-
17:54
-
17:22
-
16:48