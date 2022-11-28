Зрители смотрели матч в FIFA 23 и донатили, думая, что следят за ЧМ-2022

Вот мы и дошли до момента, когда видеоигры стали практически неотличимы от реальности. Вьетнамское издание e.vnexpress рассказало удивительную историю, которая случилась 23 ноября. Шёл третий день чемпионата мира по футболу — совсем скоро должна была состояться встреча Германии и Японии. Жители Вьетнама хотел посмотреть её в интернете и наткнулись на трансляцию игры прямо на YouTube, однако был один нюанс — матч проводился в FIFA 23.

Судя по всему, жители Вьетнама даже не заметили разницы — десятки тысяч человек следили за трансляцией, думая, что смотрят настоящий футбольный матч. Автор трансляции не просто запустил стрим футбольного матча ботов, но и сильно замедлил игру в настройках, а также выбрал самую большую длительность тайма. Из-за этого многие зрители действительно поверили в то, что они наблюдают за настоящей футбольной встречей, которую почему-то не блокируют на YouTube.

Фрагмент матча Германия — Япония в FIFA 23 Фото: e.vnexpress

Конечно, обмануть удалось далеко не всех — многие геймеры сообщали в комментариях, что это всего лишь игра, а не реальная жизнь. Однако блогеру удалось провести менее «прошаренных» пользователей, собрав довольно крупную сумму пожертвований в несколько сотен долларов.