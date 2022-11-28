Барыги в Call of Duty: Warzone 2 продают открытие мощного оружия

Вместе с релизом Call of Duty: Warzone 2 разработчики из Activision ввели новый режим под названием DMZ. Чтобы привлечь игроков к чему-то новому, авторы сделали штурмовую винтовку M13B эксклюзивом нового режима. Причём добыть её можно, только победив непростого босса, который обитает в облаках ядовитого тумана.

Самые умелые игроки уже поняли, что на этом можно построить целый бизнес, и начали предлагать свои услуги по победе над боссом. На площадке eBay ежедневно появляются предложения по добыче M13B в кооперативе — несмотря на то, что в DMZ каждый играет сам за себя. Приблизительно за 6 фунтов (около 450 рублей) пользователи обещают помочь с убийством босса и добычей столь желанной пушки.

Одно из предложений по добыче M13B на eBay Фото: Ebay

Судя по всему, подобный «бизнес-проект» может стать одним из самых прибыльных в Modern Warfare 2, ведь M13B пользуется большой популярностью у игроков. Activision тем временем пока не делала никаких заявлений — судя по всему, компания не станет бороться с «нелегальной» добычей штурмовой винтовки.