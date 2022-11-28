Факер продлил контракт с T1 по League of Legends ещё на три года

Известный корейский киберспортсмен Ли Faker Сан Хёк продолжит выступать за состав T1 по League of Legends минимум до конца 2025 года. Об этом корейская организация объявила в соцсетях. Новый контракт рассчитан на три сезона.

Легенда MOBA-игры от Riot Games выступает за T1 (ранее — SK Telecom T1) с 2013 года. Это первый и единственный клуб в карьере киберспортсмена. Так, два сезона назад Факер отклонил предложение о контракте на $ 10 млн от неназванной китайской организации.

26-летний мидлейнер трижды побеждал на чемпионатах мира — в 2013, 2015 и 2016 годах. На 2022 World Championship в США и Мексике Faker вместе с T1 занял второе место, проиграв в финале другой корейской команде, DRX, со счётом 2:3.