Gigabyte подтвердила скорый выход RTX 4070 Ti. Цена может быть выше ожидаемой

28 ноября компания Gigabyte зарегистрировала несколько моделей видеокарты GeForce RTX 4070 Ti в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных средств и товаров в Евразийской экономической комиссии. Таким образом, тайваньская корпорация подтвердила существование видеокарты и её скорый выпуск.

Ранее инсайдеры сообщали, что 4070 Ti — это отменённая 4080 на 12 ГБ. Её должны показать и выпустить в начале января, цена составит приблизительно 7199 юаней (около $ 1000). Интересно, что если никаких изменений в графическом чипе не планируется, то RTX 4070 Ti может оказаться дороже невыпущенной 4080 на 12 ГБ, ведь её цена должна была составить $ 900.

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Впрочем, эта информация пока не подтверждена даже инсайдерами. Скорее всего, NVIDIA всё же внесёт некоторые изменения в отменённый чип, если действительно будет продавать RTX 4070 Ti за столь большую стоимость.