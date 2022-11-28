Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Gigabyte подтвердила скорый выход RTX 4070 Ti. Цена может быть выше ожидаемой

Gigabyte подтвердила скорый выход RTX 4070 Ti. Цена может быть выше ожидаемой
Комментарии

28 ноября компания Gigabyte зарегистрировала несколько моделей видеокарты GeForce RTX 4070 Ti в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных средств и товаров в Евразийской экономической комиссии. Таким образом, тайваньская корпорация подтвердила существование видеокарты и её скорый выпуск.

Ранее инсайдеры сообщали, что 4070 Ti — это отменённая 4080 на 12 ГБ. Её должны показать и выпустить в начале января, цена составит приблизительно 7199 юаней (около $ 1000). Интересно, что если никаких изменений в графическом чипе не планируется, то RTX 4070 Ti может оказаться дороже невыпущенной 4080 на 12 ГБ, ведь её цена должна была составить $ 900.

Новость по теме
RTX 4070 Ti могут выпустить в самом начале 2023 года

Впрочем, эта информация пока не подтверждена даже инсайдерами. Скорее всего, NVIDIA всё же внесёт некоторые изменения в отменённый чип, если действительно будет продавать RTX 4070 Ti за столь большую стоимость.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022