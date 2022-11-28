Gigabyte подтвердила скорый выход RTX 4070 Ti. Цена может быть выше ожидаемой

28 ноября компания Gigabyte зарегистрировала несколько моделей видеокарты GeForce RTX 4070 Ti в Едином реестре нотификаций о характеристиках шифровальных средств и товаров в Евразийской экономической комиссии. Таким образом, тайваньская корпорация подтвердила существование видеокарты и её скорый выпуск.
Ранее инсайдеры сообщали, что 4070 Ti — это отменённая 4080 на 12 ГБ. Её должны показать и выпустить в начале января, цена составит приблизительно 7199 юаней (около $ 1000). Интересно, что если никаких изменений в графическом чипе не планируется, то RTX 4070 Ti может оказаться дороже невыпущенной 4080 на 12 ГБ, ведь её цена должна была составить $ 900.
Впрочем, эта информация пока не подтверждена даже инсайдерами. Скорее всего, NVIDIA всё же внесёт некоторые изменения в отменённый чип, если действительно будет продавать RTX 4070 Ti за столь большую стоимость.
- 28 ноября 2022
-
18:13
-
18:01
-
17:40
-
17:24
-
17:14
-
16:51
-
16:50
-
16:24
-
16:21
-
16:06
-
15:58
-
15:46
-
15:30
-
15:00
-
14:59
-
14:30
-
14:07
-
13:50
-
13:36
-
13:23
-
13:03
-
12:38
-
12:37
-
11:45
-
11:12
-
10:41
-
10:05
-
10:00
-
00:32
- 27 ноября 2022
-
20:05
-
19:25
-
18:41
-
17:54
-
17:22
-
16:48