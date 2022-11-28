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Упадок немого кино в Голливуде: вышел новый трейлер фильма «Вавилон» с Брэдом Питтом

Упадок немого кино в Голливуде: вышел новый трейлер фильма «Вавилон» с Брэдом Питтом
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Paramount Pictures выпустила второй трейлер фильма «Вавилон» от Дэмьена Шазелла, режиссёра «Одержимости» и «Ла-Ла Ленда». Фильм расскажет про эпоху немого кино — о падении многих голливудских звёзд, непомерных амбициях создателей фильмов и эпохе «необузданного нравственного упадка и разврата раннего Голливуда». Фильм затронет период примерно в тридцать лет — с 1925 по 1952 годы. Продолжительность фильма составит рекордные для Шазелла 188 минут.

Главные роли в картине исполнили Брэд Питт («Бойцовский клуб»), Марго Робби («Волк с Уолл-стрит»), Тоби Магуайр («Человек-паук») и Оливия Уайлд («Гонка»). Премьера фильма состоится 23 декабря в кинотеатрах по всему миру, однако до России лента официально не доберётся.

Постер

Фото: Paramount Pictures

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