Упадок немого кино в Голливуде: вышел новый трейлер фильма «Вавилон» с Брэдом Питтом

Paramount Pictures выпустила второй трейлер фильма «Вавилон» от Дэмьена Шазелла, режиссёра «Одержимости» и «Ла-Ла Ленда». Фильм расскажет про эпоху немого кино — о падении многих голливудских звёзд, непомерных амбициях создателей фильмов и эпохе «необузданного нравственного упадка и разврата раннего Голливуда». Фильм затронет период примерно в тридцать лет — с 1925 по 1952 годы. Продолжительность фильма составит рекордные для Шазелла 188 минут.

Главные роли в картине исполнили Брэд Питт («Бойцовский клуб»), Марго Робби («Волк с Уолл-стрит»), Тоби Магуайр («Человек-паук») и Оливия Уайлд («Гонка»). Премьера фильма состоится 23 декабря в кинотеатрах по всему миру, однако до России лента официально не доберётся.

Постер