Авторы Need for Speed Unbound хотели бы вернуться к культовой серии Burnout

Творческий директор студии Criterion Games Киран Кримминс поговорил о будущем компании с изданием Eurogamer. По словам разработчика, его команда, скорее всего, продолжит работать только над следующими частями Need for Speed, начиная с грядущей Unbound.
В целом Кримминс будет доволен, если студия будет и дальше заниматься культовой гоночной серией, однако ему самому хотелось бы вернуться к Burnout, которая когда-то прославила Criterion как создателей одного из лучших рейсингов в индустрии.
Я был бы рад взяться за ещё одну часть Burnout. В наших планах такого пока нет, и я, пожалуй, могу сказать, что нашей следующей игрой точно будет не Burnout. Однако если говорить о том, какие серии мы любим больше всего, это Need for Speed и Burnout.
Надеюсь, с нашими следующими играми всё пойдёт хорошо, мы сможем расширить команду и взяться за Burnout. Мне кажется, новая часть серии получилась бы феноменальной. Пока этого в планах нет, но было бы очень здорово.
Последняя на данный момент часть Burnout — Crash! — вышла в 2011 году на PS3, Xbox 360 и iOS. С тех пор Criterion занималась поддержкой новых частей Need for Speed, Battlefield и других франшиз EA.
Need for Speed Unbound выйдет 2 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series.
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