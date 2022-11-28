Дженна Ортега вообще не моргает в сериале «Уэнсдей». Это была просьба Тима Бёртона

23 ноября на Netflix вышел «Уэнсдей» — сериал Тима Бёртона по «Семейке Аддамс». Шоу рассказывает о дочери Мортиши и Гомеса Аддамсов, которую отправляют в Академию Невермор, где встретились её родители. Главную роль в шоу исполнила Дженна Ортега, известная по франшизе «Крик». Актёрскую игру девушки высоко оценили критики по всему миру, особенно отметив её суровый взгляд и чёрный юмор.
Сегодня Netflix поделился интересной деталью со съёмок сериала. Оказывается, Тим Бёртон вместе со сценаристами Альфредом Гофом и Майлзом Милларом попросили Ортегу не моргать в одной из сцен. Им так понравился полученный эффект, что они приняли решение снять весь сезон таким образом, чтобы главная героиня вообще не закрывала глаза ни на секунду.
В результате девушка действительно не моргает на протяжении всего сериала — а ведь это целых 8 часовых эпизодов. Исключением стали немногочисленные эпизоды, в которых героиня теряет сознание.
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